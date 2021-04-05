Житель Татарстана выиграл машину стоимостью 600 тысяч рублей. Он принял участие в лотерее, мужчина решил оформить приз деньгами. Он хочет переехать и восстановить родовой дом в Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба лотереи.

Победитель рассказал, что с супругой всегда смотрит розыгрыши по телевизору.

«Мы очень обрадовались. Новостью о победе поделились с родными и близкими. В ответ получили много поздравлений», - рассказал он.

Татарстанец каждое утро делает зарядку, посещает лыжные марафоны в качестве болельщика и сам участвует в соревнованиях на любительском уровне.

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