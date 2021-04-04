В Центробанке выявили и раскрыли новую мошенническую схему, целью которой являются вклады россиян. Мошенники начали предлагать вкладчикам "более выгодные" варианты вложений для того, чтобы получить доступ к онлайн-банку клиентов банков. В итоге вкладчики теряют все до копейки.

Работает это так. Вы получаете письмо или сообщение с предложением разместить свои деньги под более высокие проценты. Предлагается перейти по ссылке на якобы страницу банка.

На ней после перехода вам предлагается ввести свои настоящие логин и пароль от онлайн-банка. Так эти данные попадают в руки киберпреступников. Потом средства со счетов, что не удивительно, исчезают.

В ЦБ отметили, что мошенники могут не только присылать предложения, но и звонить вам лично, часто говорят, что в банке проводится акция, и на сайте пока нет официальной информации о ней.

Фейковые страницы банков выполнены с таким мастерством, что сразу и не отличишь настоящую от мошеннической.