В Вахитовском районном суде Казани суд огласил приговор бывшему проректору КНИТУ-КХТИ Александру Кочневу, которого обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Татарстана.

«Решением суда ему назначено 3 года 9 месяцев условно. Гособвинение просило назначить Кочневу 4 года колонии общего режима», - сообщает пресс-служба.

Экс-проректора признали виновным в мошенничестве в крупном размере. Он растрачивал деньги, которые «Газпром» перечислял вузу на проведение различных мероприятий.

«Вопрос об апелляционном обжаловании будет решаться после изучения приговора и протокола судебного заседания», - заключили в пресс-службе надзорного ведомства.

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