Жителям Казани рассказали, куда можно пожаловаться на подтопления во дворах жилых домов. Принимать такие жалобы будут в системе "Открытая Казань", сообщается на сайте мэрии.

Подать заявки жители, страдающие от огромных луж, смогут по телефонам 063 и +7 (843) 236-41-23, а также через сам сайт.

Также рекомендуется продублировать сообщение о подтоплении в управляющую компанию или ТСЖ, к которым относится двор.

Жителям жилых массивов выделили отдельные "горячие линии" по подтоплениям:

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани - +7 (843) 519-34-00 и +7 (843) 555-07-96,

в Советском районе — +7 (84-32) 72-01-05,

в Вахитовском и Приволжском районах — +7 (843) 264-30-96 и +7 (843) 277-02-10,

а в Кировском и Московском районах — +7 (843) 557-76-10.

Если затоплена автодорога, то лучше обратиться по телефону +7 (843) 555-07-96.

Если неисправна или забита ливневка, звонить нужно по номерам +7 (84-32) 94-83-55, +7 (843) 294-83-56 и +7 (843) 294-83-83.