На пресс-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Также она отметила, что темп снижения заболеваемости упал, ситуация остается нестабильной.

«Март нас не порадовал, поскольку темп снижения заболеваемости значительно замедлился. О снятии ограничений пока речи не идет. Пока мы находимся в несколько нестабильной ситуации, которая в любой момент может поменяться. Здесь самое главное — продолжать соблюдать меры профилактики и те ограничительные мероприятия, которые есть», - отметила Авдонина.

Так, в марте в Татарстане было зарегистрировано 1443 случая коронавируса, темп снижения заболеваемости замедлился с конца февраля.

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