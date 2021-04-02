Уголовное дело возбуждено на Алтае против местного полицейского, который из охотничьего ружья расстрелял табун лошадей на дороге у парка "Белуха".

Поступок стража порядка привел к тому, что восемь кобыл и один жеребенок погибли, еще две кобылы серьезно ранены. Причиненный владельцам животных ущерб составил 1,3 миллиона рублей. По предварительным данным, мотив полицейского был связан с желанием развлечься.

В Главном управлении МВД РФ по республике уже начали служебную проверку в связи с произошедшим. К ответственности будет привлечен не только стрелявший, но и его непосредственные руководители.