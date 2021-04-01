Казанский гарнизонный военный суд рассмотрит дело о взяточничестве военнослужащего - он брал с подчиненных алкоголь, разрешая им не являться на службу.

Установлено, что военнослужащий части 58661-ВК капитан Клешнин в ноябре-декабре 2020 года в воинской части, базировавшейся в Марий Эл, в целях систематического покровительства по службе и получения взяток за несколько бутылок виски дал подчиненному дополнительные выходные дни. Всего обвиняемый получил 10 бутылок виски "Bells" - семь объемом 0,5 литра и три объемом 0,7 литра на сумму более 4,8 тысяч рублей.

Данный факт оказался не единственным в биографии военнослужащего: примерно в это же время еще один подчиненный расплатился с ним за дополнительные дни отдыха алкоголем. Через посредника он передал обвиняемому шесть бутылок виски бренда "Bells" объемом 0,5 литра и две бутылки виски "Ballantines" объемом 0,7 литра, всего на 4,6 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия Клешнин признался в содеянном и раскаялся, на его имущество наложен арест на сумму в 50 тысяч рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Казанский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу, сообщает военный Следком.