Спасатели в Казани помогли вытащить застрявшую в снегу машину, пассажиры которой решили добираться пешком. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Так, ночью в 03:01 поступило сообщение о том, что машина «Деу Джентра» застряла в снегу в поселке Щербаково. Четыре пассажира, среди которых 17-летний подросток, решили дойти до Казни пешком. Спасатели обнаружили их идущими к трассе М-7.

Жителей обогрели в служебной машине и доставили до остановки «Халитова».

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