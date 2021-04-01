В Казани к сотрудникам ДПС обратился мужчина и сообщил, что его ребенку, который находится в машине, нужна срочная медпомощь. Инспекторы приняли решение сопроводить машину до больницы.
Оказалось, 10-месячный ребенок проглотил деталь игрушки и стал задыхаться. Врачи оказали ребенку экстренную помощь, после чего отпустили домой.
Родители мальчика поблагодарили инспекторов за своевременные действия в сложной ситуации.
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