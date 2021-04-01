Следователи Красноярска возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 6-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба следкома региона.

По предварительным данным, 38-летняя наркозависимая женщина, в сентябре 2020 года оставила по попечение 42-летней подруге и ее 70-летней матери малолетнюю дочь. После этого жизнью девочки не интересовалась. Последний раз ребенка видели в городе Уяр. Мать ребенка, находясь в СИЗО, за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, написала заявление с просьбой установить местонахождение дочери.

Следователям подруга и ее мать путались в показаниях, они указали место в лесу, где, якобы закопали тело ребенка. При этом сказали, что девочка получила травмы в результате несчастного случая.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, криминалисты в лесном массиве разыскивают тело ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

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