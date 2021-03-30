В Казани полицейские задержали местного жителя, который поджег павильон, после того, как обокрал его. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Так, 29 марта в отдел полиции поступило сообщение от индивидуального предпринимателя. Он рассказал, что неизвестный поджег павильон для ремонта обуви. После осмотра места происшествия установлено, что пропали два станка для изготовления ключей, общей стоимостью 100 тысяч рублей.

Злоумышленник был установлен, им оказался 39-летний местный житель. Его задержали по «горячим следам». Ранее он был судим более 10 раз, свою вину полностью признал. Он рассказал, что поджег помещение, чтобы скрыть кражу. Один станок он продал за 1000 рублей, а второй сотрудники изъяли при обыске.

На данный момент возбуждены два уголовных дела по статьям «Кража» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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