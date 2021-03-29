В столичном метро трагические погиб российский миллионер, председатель совета директором компании "Алсико" Валерий Багдасаров. Трагедия случилась 21 марта, но опознать в погибшем в подземке Багдасарова удалось только сегодня, неделю спустя.

Все случилось на станции "Дмитровская". 72-летний предприниматель упал на рельсы в момент прибытия поезда. Машинист попытался остановить состав, но это ему не удалось - слишком маленькая была дистанция. Мужчина погиб. Некоторые СМИ уверяют, что миллионер оставил предсмертную записку, но пока эта информация не подтверждена официально.

Опознать миллионера сразу не представлялось возможным. Поездом ему отрубило голову, и только серия проведенных анализов и экспертиз помогла установить личность погибшего. Теперь следствию предстоит выяснить, для чего миллионер спустился в подземку и как оказался на рельсах перед поездом.

Созданная Багдасаровым «Алсико» занимается полным производственным циклом, выпуская средства защиты растений и продукцию из цеолита.