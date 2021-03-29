Сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями задержан заместитель начальника исполкома Пестречинского района Татарстана Дамир Байгильдин.

Против чиновника возбудили уголовное дело, его подозревают в крупном мошенничестве, сообщает "Бизнес Онлайн".

Следователи предварительно считают, что преступления Байгильдиным были совершены в 2016 и 2017 годах. В то время он был не чиновником, а предпринимателем. Сейчас Дамира Байгильдина подозревают в хищении почти полутора миллионов рублей, выделенных в качестве гранта на сельское хозяйство.

Решением Советского районного суда Казани арест чиновнику продлен на 72 часа. Следственный Комитет подавал ходатайство в суд о выдворении замглавы исполкома в СИЗО, но пока материалов для установления причастности к преступлению недостаточно, а потому всего лишь продлен арест. О новой мере пресечения будет известно уже завтра, когда подозреваемого доставят в суд повторно.

В самом исполкоме утверждают, что про арест чиновника ничего не слышали, и Байгильдин находится на больничном.