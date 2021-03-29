Следователи Саратовской области передали уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, который пять лет развращал малолетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что мужчина развелся с женой, которая разрешала видеться с дочерью. Сейчас девочке 15 лет, но когда мужчина впервые совершил преступление, ей было 7 лет. С мая 2012 года по ноябрь 2017 год, злоумышленник совершал действия сексуального характера и требовал, чтобы дочь никому не рассказывала», - говорится в сообщении.

Девочка решилась рассказать матери обо всем в сентябре 2020 года, после ссоры с отцом. Женщина сразу же обратилась в полицию. Подозреваемый не признал свою вину. На данный момент он находится под стражей.

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