Власти Казани объяснили, по каким причинам прошедшей зимой плохо убирали снег. Три причины назвал председатель комитета внешнего благоустройства исполкома города Игорь Куляжев.



Первой и главной причиной он назвал нехватку финансирования. За последние годы расходы на содержание дорог выросли на 9%, вместе с тем растет стоимость дизельного топлива. Также одной из проблем является больше количество машин в городе – из-за интенсивности движения сокращается время на уборку.

Второй причиной некачественной уборки спикер назвал нехватку рабочих и механизаторов. Из-за низкой зарплаты жители не идут работать. В периоды сильных снегопадов город привлекает дополнительную технику, но направляет на это средства бюджета.

И третьей причиной стал высокий уровень износа снегоуборочной техники. На данный момент город намерен закупить новое оборудование и заняться ремонтом старых машин.

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