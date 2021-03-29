Врачи республиканской клинической больницы Татарстана сделали сложную операцию женщине, у которой обнаружили опухоль. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Пациентка в 2009 году переболела пневмонией, а после не проходил кашель, и появилась отдышка. Женщина думала – это последствия болезни. Позже она устроилась на работу, связанную со спортсменами и скрывала симптомы, так как ей было стыдно за проблемы со здоровьем. В один день женщина не смогла встать на работу, ей не хватало воздуха, была слабость. Пациентку направили в инфекционный госпиталь.

Она сделала все анализы, прошла КТ, пока результаты готовились, женщина поехала домой за вещами. По результатам КТ врачи обнаружили опухоль и экстренно положили женщину в хирургию.

Выяснилось, что причина отдышки – опухоль, которая полностью перекрыла доступ кислорода в одно легкое и частично закрывала просвет другого. Операция прошла успешно, сейчас пациентка уже идет на поправку.

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