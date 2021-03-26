Очередной казанский трамвай попал в сводку новостей: у него отпала дверь. Видеозапись появилась сегодня в социальных сетях.

"В общем, наше предположение о том, что весной казанские трамваи начинаю «линять» и сбрасывать лишнее, кажется, правильное",- говорится в посте с записью.

На кадрах видно, что дверь у транспортного средства отломлена и стоит у выхода, в салоне пусто. Напомним, что это уже не первый такой случай в Казани: в середине марта трамвай №4 также остался без двери, она сошла с петель.

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