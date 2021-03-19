Прокуратура Татарстана завершила проверку по факту оторвавшейся двери у трамвая. Об этом Prokazan.ru сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

«Установлено, что после уборки снега на улице Гвардейской вблизи трамвайных путей скопился снег, который покрылся коркой льда. Во время движения трамвай №4 задел наледь петлей передней двери. В результате дверь сошла с петель», - говорится в сообщении.

Водитель трамвая высадил пассажиров и направился в парк для устранения неисправности. Пострадавших нет. В результате проверки, нарушений правил эксплуатации транспорта не выявлено, оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет.

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