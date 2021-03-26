Накануне вечером в Казани на перекрестке Чистопольской и Амирхана в грузопассажирском лифте надземного перехода застряли женщина с ребенком. Спасателям сообщили, что пострадавшие находятся в кабинке более часа, женщина плачет.

На место приехал механик, который обслуживает данный лифт. Но оказалось, что он и представления не имеет, что делать в этой ситуации и как вызволить людей.

На помощь пришли сотрудники зонального поисково-спасательного отряда № 2.

Они развернули трехколенную лестницу и бережно, почти ювелирно вызволили из лифта 30-летнюю женщину с годовалым ребенком - девочкой.

Ребенка подняли на руках, потом помогли выбраться женщине на уровень надземного перехода. Медицинской помощи пострадавшим не понадобилось.

По неофициальной информации, этот лифт является единственным в Казани, не оснащенным ручным приводом.