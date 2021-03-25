О проблемах со здоровьем Алексея Навального рассказал координатор штабов оппозиционера Леонид Волков. Он утверждает, что пребывание в колонии плохо сказывается на Навальном - у нет болит спита, отнимается одна нога. К тому же к Алексею перестали пускать адвокатов, утверждает Волков.

По словам Волкова, жаловаться на недомогания Алексей Навальный начал на прошлой неделе, но ему не оказывают надлежащей медицинской помощи. Недопуск к нему адвокатов Леонид Волков связал с тем, что сейчас осужденный может находиться в тюремной больнице, но руководство колонии якобы хочет это скрыть.