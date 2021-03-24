Штаб Навального анонсировал новый митинг. Даты, времени и места проведения у акции пока нет, но как сообщают представители Штаба в Казани, будут поданы документы на согласование мероприятия. Предыдущие митинги в Казани были несогласованные, из-за участия в них были задержаны сотни татарстанцев.

Митинг направлен на освобождение Алексея Навального, который сейчас отбывает срок. Организаторы заявили, что для проведения акции должны заявить об участии в ней 500 тысяч человек, и для этого была создана онлайн-карта. На ней и предлагают отмечаться всем желающим прийти на митинг.

На вечер 24 марта, по данным сервиса, в Татарстане на карте отметились больше 10 тысяч человек, всего в России - больше 200 тысяч. При этом в комментариях к постам в аккаунтах казанского штаба горожане переживают, что из-за регистрации на ресурсе их смогут вычислить правоохранители, представители Штаба, в свою очередь, уверяют в безопасности процесса. Для регистрации на сайте нужно указать лишь электронную почту, поэтому достоверность подсчета реальных людей, которые готовы выйти на митинг, под вопросом.

Напомним, что на сайте ProKazan.ru есть отдельная вкладка, посвященная митингам в Казани. Здесь появляются все новости об акциях протеста и пикетах.

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