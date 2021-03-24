Врачи РКБ Татарстана рассказали об операции, которую сделали мужчине после ДТП. Обычно после таких травм не встают, тем более не ходят. Но через полтора месяца после операции житель Татарстана начал ходить.

Около полугода назад пациент попал в ДТП, он возвращался домой на мопеде по проселочной дороге, не справился с управлением и улетел в траву. Его нашли в неестественной позе. Последствия ДТП - перелом позвоночника, рёбер и кровоизлияние в мозг.

«Операцию провели сразу же – нужно было зафиксировать сломанный позвонок, полностью поправить позвонок не удалось из-за тяжести травмы и большой кровопотери. Мужчина провел две недели в реанимации, две – в палате, а дальше реабилитация», - написали на странице больницы.

Через полтора месяца мужчина позвонил врачу и сообщил, что начал ходить с ходунками. Недавно его прооперировали вновь, теперь спина стала прямее, и пациент сможет выдерживать больше нагрузок.

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