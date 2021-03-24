В поселке Васильево Зеленодольского района с 8 марта разыскивают 30-летнюю Быкову Веру Шамилевну. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Татарстан. На данный момент ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 167 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза светлые.

Была одета в пальто (черный верх, серый низ), синий вязаный свитер, черные лосины, черные сапоги, серая в крапинку шапка. С собой серая дамская сумка.

Где бы вы ни были в данный момент времени, посмотрите вокруг себя: на улице, на остановке, во дворе, у дома, в своем подъезде, магазине, кафе. И если вы видите женщину с фотографии на ориентировке - срочно звоните на горячую линию 88007005452 или 112!

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