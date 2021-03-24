В Татарстане полицейские возбудили уголовное дела в отношении криминального авторитета по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

«Установлено, что 59-летний казанец, ранее судимый за разбой, подделку документов и хулиганство получил статус «положенца по Татарстану». Тем самым, заняв высшую ступень в преступной иерархии. Статус на него возложили в 2015 году на «криминальной сходке», в которой принимал участие вор в законе Рома Сыч», - говорится в сообщении.

Так, положенец обязывал всех участников ОПГ подчиняться его указаниям и распоряжениям. Назначал «смотрящих» за районами и городами Татарстана и в колониях региона. Участвовал в разрешении конфликтов, искал легальные и нелегальные источники дохода и контролировал поступление денег в «общак».

Криминального авторитета задержали 23 марта, в ходе обысков в его квартире и на даче обнаружено и изъято: две тетради с записями о поступлениях и расходе «общака», предметы с воровской символикой, предмет, похожий на пистолет Макарова, симкарты, телефона и деньги в российской и зарубежной валюте.

На данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

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