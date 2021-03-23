22 марта в Казани на улице Искра со стороны Лумумбы на пересечении с улицей Ершова водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

«Неустановленный водитель машины «Фольксваген», по предварительным данным не уступил дорогу и сбил 30-летнюю девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу», - говорится в сообщении.

В результате ДТП девушка получила перелом малой берцовой кости. Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.

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