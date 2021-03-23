Прокуратурой Вахитовского района Казани инициирована проверка в казанском цирке, где в минувшие выходные подрались слоны. Прокуроры проверяют условия содержания животных и безопасность зрителей.

Уже осмотрен манеж, на котором развернулось слоновье побоище. Проведены замеры расстояний от манежа до зрительских мест. По нормам, минимальное расстояние должно быть не менее метра. Результаты замеров показали 1 метр 60 сантиметров. Вопрос о закрытии цирка или приостановке его работы не рассматривается.

Пока прокуратура не нашла оснований для этого. Если проверка покажет, что безопасности зрителей что-то угрожает, меры прокурорского реагирования будут приняты незамедлительно, заверили в прокуратуре Вахитовского района.