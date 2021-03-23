К чему приводит игнорирование дорожной разметки, своим примером показал водитель "Шкоды Рапид" в Казани. Из-за того, что мужчина пересек двойную сплошную, пострадали трое, включая 12-летнего ребенка.

На улице Гаврилова 44-летний водитель "Шкоды" пересек разметку, протаранил "Хендай Солярис". "Солярис" по инерции врезался в светофор, сообщили в ГИБДД Казани.

58-летний водитель "Соляриса" получил сотрясение мозга, его 36-летний пассажир госпитализирован с переломом грудины. 12-летняя девочка в салоне "Соляриса" получила ушибы.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.