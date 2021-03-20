Мэрия Казани опубликовала официальную информацию об отключении воды 23 марта. Это связано с проведением ремонтных работ на сетях водопровода. На сутки будет отключена вода в Вахитовском районе.

С 9 утра 23 марта и до 6 утра 24 марта воды не будет по следующим адресам: ул. Девятаева, 1 (все корпуса), 1а, 1б, 3, 19, ул. Зайцева, 14, 29, 29а, 31, ул. Меховщиков, 4, 14, ул. Портовая, 5, 9, 11, 13, 15, 17.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.