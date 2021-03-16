Многодетная жительница Казани в один момент лишилась всех средств к существованию. Все деньги семьи сняли судебные приставы, которые уверены - женщина накопила солидный долг за услуги ЖКХ, сообщает "Казанский репортер". И все бы ничего, но вот долга у жительницы Казани уже полгода как нет, и справка о полном закрытии задолженности находится в УФССП с октября прошлого года.

Женщина утверждает, что в прошлом году попала в трудную материальную ситуацию, и не могла оплачивать коммунальные услуги. Но женщина все-таки нашла возможность, заняла и погасила долги, предоставив приставам справку о том, что долга у нее нет.

И вот в марте она получила уведомление, что у нее списаны все деньги в счет того долга. Средства были отложены и на питание, и на ЖКХ, и на оплату ипотеки, участницей которой семья является.

Как жить с тремя детьми в ипотечной квартире без средств к существованию, семья не знает. Многодетная жительница Казани решила обратиться в прокуратуру. Приставы сообщили, что средства и правда были списаны ошибочно и в ближайшее время пообещали все вернуть.