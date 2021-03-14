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Фото: пресс-служба минэкологии РТ

«Черных копателей» поймали в Заинском районе Татарстана

14.03.2021, 02:00 616 3 prokazan.ru
В Заинском районе Татарстана экологам удалось раскрыть преступление против природы. Специалисты Минэкологии в ходе рейда в окрестностях села Светлое Озеро наткнулись на незаконные раскопки.
 
Довольно быстро стало понятно - тут орудовала группа "четных копателей", которые искали отходы черного металла. Дело было поставлено на широкую ногу - копатели нашли даже спецтехнику, экскаватор без номерных знаков.
 
В итоге испорчена земля на 76 квадратных метрах. Составлен административный протокол, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
 
Информация о копателях отправлена в полицию.
Экология Татарстан
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комментарии

Горожанин
1
14 марта 2021
06:18
Они делали благое дело-- выкапывали и утилизировали отходы.
Иначе Светлое Озеро скоро превратилось бы в Ржавое.
Горожанин
1
14 марта 2021
07:02
А то что чинуши грунт вывозят с полигонов ТБО делая котлованы под захоронение мусора ни одна экология не видит
Горожанин
0
14 марта 2021
09:11
Прочитав второй абзац можно понять , что копатели были пацанами "четкими" , а вот кто это закопал и спрятал экскаватор интересно , да ещё без номеров ?

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Никто не спрячется: коллекторы Сбера запустили систему распознавания эмоций должников по голосу
10:48, 18.02.2021
На 83 году жизни скончался известный актер Андрей Мягков
09:24, 17.02.2021
Удар ниже пояса: производители в России намерены поднять закупочные цены на курятину и яйца
20:33, 16.02.2021
Шанс на счастливое детство: мальчику с опухолью в голове нужна помощь
09:39, 14.02.2021
Мужчина умер во время уборки снега и несколько часов лежал на дороге
06:15, 13.02.2021
Биолог назвала погодные условия, при которых умирает коронавирус
19:34, 12.02.2021
Мать троих детей пыталась их убить, оставив голыми в лесу на морозе
10:09, 12.02.2021
Учитель ОБЖ в гимназии развращал школьницу
16:59, 11.02.2021
Мать обнаружила бездыханное тело: в Красноярске 9-летний школьник умер при странных обстоятельствах
12:12, 11.02.2021
Мужчина убил подругу, а после расчленил тело и вывез в лес
07:33, 11.02.2021
Два региона России отменили масочный режим
10:34, 09.02.2021
13-летнюю девочку убил и ограбил сожитель матери, его объявили в федеральный розыск
06:15, 09.02.2021
СМИ: в России перед выборами готовят новые социальные выплаты
19:41, 08.02.2021
Женщину в магазине травмировали полицейские после ее отказа надеть маску
10:58, 08.02.2021
«Изрезала внучку»: в Орске задержали пенсионерку, подозреваемую в убийстве двухлетней девочки
08:13, 08.02.2021
Минздрав сократил список препаратов, которыми можно лечить коронавирус
18:58, 06.02.2021
«Нашли уже мертвым»: на праздновании дня рождения в Новосибирске утонул двухлетний малыш
14:46, 06.02.2021
«А где братик?»: СМИ Воронежа рассказали о состоянии семьи, ребенка которой убил выпавший парень
10:22, 06.02.2021
Следователи назвали возможную причину убийства учительницы математики
17:05, 05.02.2021
Соседи студента, который выпал из окна и убил младенца, рассказали о последних часах его жизни
13:11, 05.02.2021
В сети появилось видео падения мужчины с 17 этажа, который убил шестимесячного ребенка
09:28, 05.02.2021
Парень выпал из окна 17 этажа и убил младенца, который лежал в коляске
05:15, 05.02.2021
Появились подробности зверского убийства беременной женщины и ее отца из Перми
17:30, 04.02.2021
Разработчики вакцины от коронавируса Спутник V ответили на вопрос о ее халяльности
10:39, 04.02.2021
«Кровь просочилась на этаж ниже»: мужчина убил беременную сожительницу и ее отца
10:13, 04.02.2021
Девять на одну: в Нижнем Тагиле подростки избили школьницу и оставили лежать ее на снегу
17:40, 03.02.2021
«Находились в разных комнатах»: на вечеринке неожиданно умерли двое мужчин
15:58, 03.02.2021
«Меня убивают!»: в Воронеже с особой жестокостью убили учительницу математики
20:34, 02.02.2021
Политика Алексея Навального осудили на 3,5 года колонии
06:15, 02.02.2021
Дети пытались за 50 рублей продать школу с учителями
20:39, 01.02.2021
На митинге в поддержку Навального задержали мужчину с ледорубом