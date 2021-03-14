В Заинском районе Татарстана экологам удалось раскрыть преступление против природы. Специалисты Минэкологии в ходе рейда в окрестностях села Светлое Озеро наткнулись на незаконные раскопки.

Довольно быстро стало понятно - тут орудовала группа "четных копателей", которые искали отходы черного металла. Дело было поставлено на широкую ногу - копатели нашли даже спецтехнику, экскаватор без номерных знаков.

В итоге испорчена земля на 76 квадратных метрах. Составлен административный протокол, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Информация о копателях отправлена в полицию.