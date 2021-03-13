Жители Татарстана сообщают об участившихся случаях нападения собак на прохожих. Тенденция к увеличению численности агрессивных бездомных животных наблюдается во всех населенных пунктах республики. В социальных сетях жители указывают и названия улиц, и номера домов, где выше риск повстречаться со сворой.

Мэрия Казани отреагировала на массовые обращения одной из первых. По заверениям пресс-службы, все названные жителями адреса и районы будут зафиксированы и переданы в комитет жилищно-коммунального хозяйства для последующей передачу в службу отлова.

В прошлом году на отлов бездомных собак, их стерилизацию и лечение, содержание в приютах их бюджета РТ было выделено 56,5 миллионов рублей. В этом году все муниципальные контракты также были заключены с ООО "Зооцентр".