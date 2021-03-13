В Сети появилось новое видео смертельной аварии, произошедшей 8 марта 2021 года в Алексеевском районе Татарстана. В ДТП погибли женщина и ребенок. Легковой автомобиль на полной скорости столкнулся к грузовым фургоном.

На видео, снятом на регистратор встречного авто, виден момент столкновения, после которого части легкового авто буквально разлетаются в разные стороны трассы.