В Сети появилось новое видео смертельной аварии, произошедшей 8 марта 2021 года в Алексеевском районе Татарстана. В ДТП погибли женщина и ребенок. Легковой автомобиль на полной скорости столкнулся к грузовым фургоном.
На видео, снятом на регистратор встречного авто, виден момент столкновения, после которого части легкового авто буквально разлетаются в разные стороны трассы.
Напомним, что за рулем легковой машины ВАЗ-2114 была женщина 1981 года рождения. Она не справилась с управлением и врезалась в грузовой фургон "Форд". Помимо женщины, в машине были двое детей. Женщина и один из ее детей (10-летний мальчик) погибли. Второго ребенка (11 лет) доставили в больницу.
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