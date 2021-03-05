Татарстанская таможня возбудила уголовное дело в отношении жительницы Екатеринбурга по факту незаконного перемещения золотых украшений. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Ранее в ноябре прошлого года пассажирка самолета «Стамбул-Казань» пыталась пронести в ручной клади 43 ювелирных изделия. Экспертиза показала, что все изделия были из золота, рыночная стоимость которых определена в размере 1 186 707 рублей.

Согласно УК России стратегически важных товаров и ресурсов признается их стоимость, превышающая один миллион рублей, - уточнил заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов. Поэтому в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

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