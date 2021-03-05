В полицию Зеленодольска поступило сообщение о пропаже 63-летнего местного жителя. Он рано утром вышел из дома на прогулку и не вернулся. Последний раз звонил родственникам и сообщил, что находится в лесу, но где именно не знает, после этого перестал выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

На поиски мужчины были направлены кинолог, участковый и оперуполномоченный уголовного розыска. Сотрудники прочесывали территорию Зеленодольского лесничества, городского кладбища и спортивной базы.

«Следы обнаружили в лесном массиве за татарским кладбищем. После нескольких часов поисков, около дерева полицейские нашли мужчину со следами обморожения», - говорится в сообщении.

Пенсионера отвезли в местную больницу, на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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