Замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков на пресс-конференции анонсировал открытие еще одного пункта вакцинации от коронавируса.

«В ближайшие дни прививку от коронавируса можно будет поставить в торговом центре «Южный». Ранее мы сообщали, что не видим смысла открывать дополнительные пункты, но изменили стратегию в части торговых центров. Стараемся их насытить пунктами вакцинации для того, чтобы наше население испытывало минимум неудобств при проведении такой важной активности, как вакцинация», - отметил Владимир Владимирович.

Также по словам спикера, сейчас идут переговоры с еще одним торговым центром. Сроки организации пункта вакцинации озвучат позже. На данный момент в Меге каждый день прививаются около 40 человек.

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