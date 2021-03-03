Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: скриншот видео

Субподрядчика, из-за которого в Казани рухнула стена здания бывшего льнокомбината, накажут

03.03.2021, 18:06 30 1 prokazan.ru

Прокуратура Кировского района Казани завершила проверку по информации в соцсетях о том, что стена аварийного дома рухнула в сторону соседней многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Инцидент произошел 27 февраля, во время работ по разбору здания бывшего льнокомбината. Стена обрушилась на придомовую территорию аварийного дома №56 на улице Гладилова. К счастью, пострадавших в происшествии нет.

«Выяснилось, что в октябре 2018 года объект купил в собственность ООО «ГК «РР ГРУПП». После инженерного обследования конструкций льнокомбината эксперты сообщили, что здание нужно сносить. В феврале 2019 года был заключен договор на выполнение работ. В январе субподрядная организация приступила к разбору здания», - говорится в сообщении.

При этом субподрядчик не принял меры, направленные на предупреждение обвала стен здания. На данный момент в адрес директора компании внесено представление об устранении нарушений и привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

К другим новостям: 

- Всего за два дня казанцы шесть раз пожаловались на кондукторов в общественном транспорте. Что рассказали в Ассоциации АТП по этому поводу. 

Татарстан Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

За два дня от казанцев поступило шесть жалоб на кондукторов
Участник митинга 31 января в Казани, который избил сотрудника ГИБДД, предстанет перед судом
В МВД Татарстана рассказали подробности смертельного ДТП на трассе Татарстана
Женщина в Ленинградской области сделала глоток воды, которую купила в магазине, и впала в кому
В Минздраве Татарстана рассказали, сколько врачей умерло от ковида
На трассе Казань-Арск произошло смертельное ДТП
Водителя автобуса, который насмерть сбил жительницу Казани, осудят в ближайшее время
«Вернул монету, не дал билет»: казанцы пожаловались на работу кондукторов в троллейбусе
«Думал – это собака»: на подростка в Татарстане напала рысь
Криминальный авторитет и руководитель татарстанской ОПГ «Поселковские» умер «на зоне»
Из аэропорта Казани отвезли в больницу туриста из Занзибара
Бывшего руководителя Приволжского управления Ростехнадзора оставили под домашним арестом
Госавтоинспекция Казани 3 марта проведет очередной рейд
Они там все родня: волонтер из Казани, спасшая инвалида из рабства, рассказала о клане преступников
В центре Казани на улице Баумана прошли съемки китайского художественного фильма
Ждем весну: профессор из КФУ рассказал, когда в Казани растает снег
Сама нежность: Элвин Грей невероятно трогательно поздравил жену с днем рождения
Пожарные в Казани попали в аварию по пути на пожар в КФУ
Популярные марки бензина снова подорожали в Казани
Огромную Соборную мечеть построят в Казани: названы места, где она может появиться
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
03 марта 2021
18:36
А где теперь льнокомбинат? В Китае?

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ