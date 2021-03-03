Прокуратура Кировского района Казани завершила проверку по информации в соцсетях о том, что стена аварийного дома рухнула в сторону соседней многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Инцидент произошел 27 февраля, во время работ по разбору здания бывшего льнокомбината. Стена обрушилась на придомовую территорию аварийного дома №56 на улице Гладилова. К счастью, пострадавших в происшествии нет.

«Выяснилось, что в октябре 2018 года объект купил в собственность ООО «ГК «РР ГРУПП». После инженерного обследования конструкций льнокомбината эксперты сообщили, что здание нужно сносить. В феврале 2019 года был заключен договор на выполнение работ. В январе субподрядная организация приступила к разбору здания», - говорится в сообщении.

При этом субподрядчик не принял меры, направленные на предупреждение обвала стен здания. На данный момент в адрес директора компании внесено представление об устранении нарушений и привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

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