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Фото: ProKazan

За два дня от казанцев поступило шесть жалоб на кондукторов

03.03.2021, 17:39 74 1 prokazan.ru

В Казани за два дня поступило шесть жалоб на кондукторов общественного транспорта в рамках акции «Народный контролер».

«Два обращения было взято в работу, по ним будет проведена проверка, если факты подтвердятся, то сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Одно из них: кондуктор попросил перевести деньги за проезд на его номер телефона. Остальные обращения не удалось идентифицировать, так как пассажиры не оставили нужных данных», - говорится в сообщении ассоциации АТП Татарстана.

Пассажирам, которые хотят сообщить о нарушениях в общественном транспорте, нужно сообщить об этом в день нарушения, указать точное время, рассказать, что произошло, указать, где ехал автобус, направление, номер и гос. номер транспорта, по возможности указать ФИО кондуктора и прислать видео или аудио записи.

По итогам марта пассажир, который поможет выявить больше всего нарушений, получит подарок – проездной билет на месяц.

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Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
03 марта 2021
18:06
одна из этих жалоб моя)
сделаем общественный транспорт Казани лучше вместе!

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