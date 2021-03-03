В Казани за два дня поступило шесть жалоб на кондукторов общественного транспорта в рамках акции «Народный контролер».

«Два обращения было взято в работу, по ним будет проведена проверка, если факты подтвердятся, то сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Одно из них: кондуктор попросил перевести деньги за проезд на его номер телефона. Остальные обращения не удалось идентифицировать, так как пассажиры не оставили нужных данных», - говорится в сообщении ассоциации АТП Татарстана.

Пассажирам, которые хотят сообщить о нарушениях в общественном транспорте, нужно сообщить об этом в день нарушения, указать точное время, рассказать, что произошло, указать, где ехал автобус, направление, номер и гос. номер транспорта, по возможности указать ФИО кондуктора и прислать видео или аудио записи.

По итогам марта пассажир, который поможет выявить больше всего нарушений, получит подарок – проездной билет на месяц.

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