На 2 марта в Татарстане зарегистрировали 52 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Среди них 4 случая завозные.

Так, 32 человека отвезли в больницу, остальные лечатся дома. Среди заболевших двое детей до 1 лет, восемь человек до 30 лет, 11 человек до 50 лет, семь человек до 60 лет, 13 человек до 70 лет, 9 человек до 80 лет и три человека старше 80 лет.

В Казани выявили 29 случаев заражения вирусом. Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 18 082 случая, 14692 человека выздоровело, 107 за сутки.

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