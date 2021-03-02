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Фото: ProKazan

Снегопады и до -7: синоптики рассказали о погоде в Татарстане на неделю

02.03.2021, 11:42 45 0 prokazan.ru

В ближайшие дни в Татарстане будет теплая и снежная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

Так, 3 марта, днем ожидается -2…-7 градуса, ночью -4…-9 градусов, снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица.

4 марта, днем будет -1…-6 градусов, ночью -8…-13 градусов, при прояснении до -18 градусов. Днем местами порывистый сильный ветер порывами до 15-18 м/с, на дорогах гололедица.

5 марта, в пятницу, днем −5…−4 градусов, ночью−11…−9 градусов, весь день снег.

6 марта, в субботу, днем ожидается -8 градусов, ночью −13…−12 градусов, весь день небольшой снег.

В воскресенье, 7 марта, днем -8…-7 градусов, ночью -6…-5 градусов, снег.

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