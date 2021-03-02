Исследователь казанского феномена, автор книги «Слово пацана» о криминальном Татарстане 1970-2010-х годов Роберт Гараев в интервью телеканалу «Дождь» рассказал о женских криминальных группировках, как их называли и чем они занимались.

«Бродовские девчонки» часто встречались с группировщиками, но они пытались скрыть информацию о том, что они участники ОПГ. Чтобы избежать таких опасностей как групповое изнасилование, избиение и так далее девочки забивались в группировки. В ОПГ девочки воевали с другими группировками, такое повторение мужских ОПГ. Их называли матрешками, потому что они были внешне похожи – начесы, челка, спортивная олимпийка, а внизу юбка. В Кировском районе было несколько группировок и они выясняли отношения между собой», - рассказывает Роберт Гараев.

Также спикер рассказал, что участники мужских ОПГ называли девушек «бабами», а встречаться с девушкой «ходить с бабой». А парней, которые не состояли в ОПГ называли "чушпанами". Перед тем, как встречаться с девушкой «пацаны» проверяли девушек девственница ли они, такие были правила, они не имели права встречаться с не девственницей.

«В самом низу иерархии были общие девочки, они подвергались групповым изнасилованиям. Вообще считалось, что пацан правильную бабу не может изнасиловать, с ее стороны должен быть обязательно косяк», - рассказал Гараев.

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