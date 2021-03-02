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Фото: скриншот видео

Женские ОПГ в Татарстане: «матрешки, войны между районами и связь с чушпанами»

02.03.2021, 12:39 384 2 prokazan.ru

Исследователь казанского феномена, автор книги «Слово пацана» о криминальном Татарстане 1970-2010-х годов Роберт Гараев в интервью телеканалу «Дождь» рассказал о женских криминальных группировках, как их называли и чем они занимались.

«Бродовские девчонки» часто встречались с группировщиками, но они пытались скрыть информацию о том, что они участники ОПГ. Чтобы избежать таких опасностей как групповое изнасилование, избиение и так далее девочки забивались в группировки. В ОПГ девочки воевали с другими группировками, такое повторение мужских ОПГ. Их называли матрешками, потому что они были внешне похожи – начесы, челка, спортивная олимпийка, а внизу юбка. В Кировском районе было несколько группировок и они выясняли отношения между собой», - рассказывает Роберт Гараев.

Также спикер рассказал, что участники мужских ОПГ называли девушек «бабами», а встречаться с девушкой «ходить с бабой». А парней, которые не состояли в ОПГ называли "чушпанами". Перед тем, как встречаться с девушкой «пацаны» проверяли девушек девственница ли они, такие были правила, они не имели права встречаться с не девственницей. 

«В самом низу иерархии были общие девочки, они подвергались групповым изнасилованиям. Вообще считалось, что пацан правильную бабу не может изнасиловать, с ее стороны должен быть обязательно косяк», - рассказал Гараев.

К другим новостям: 

По следам "Тяп-Ляп": Роберт Гараев рассказал о новой книге про ОПГ Татарстана и "криминальном" туризме. Может ли стать тема ОПГ туристической "визитной" карточкой региона? Почему явление до сих пор себя не изжило? Что должно случиться в России, чтобы власть снова оказалась в руках криминальной прослойки? Вопросов много! И все это мы уже спросили.

- "Это уже надломленные люди": чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х. Вспомнили историю и поговорили с экспертом. Кто освобождается и чего ждать. 

Татарстан Казань Общество ОПГ
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комментарии

Горожанин
0
02 марта 2021
13:01
Вранье !!! Не было никаких женских банд , тоже мне нашелся исследователь !!! Кто он вообще такой ??? Кто там кого на девственность проверял , что за бред !!!
Горожанин
0
02 марта 2021
13:18
Опг Помадовские

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