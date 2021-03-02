В Пермском крае на видео попало жестокое нападение стаи волков на собак. Об этом пишет портал progorod59.ru.

О происшествии журналистам рассказал работник предприятия, на котором произошел инцидент. По его словам, в будке в момент нападения находились две собаки, одна из них выжила, она лаяла все время, пока волки нападали на второе животное.

"Пес Алекс отслужил нам верой и правдой 10 лет. В этом году это уже второй случай нападения волков на наших собак: 8 января утащили лайку Шустрика. А три года назад волки растерзали кавказскую овчарку по кличке Кавказ", - рассказал собеседник издания.

В минприроды Пермского края пояснили, что волки иногда учат молодняк охотиться на домашних собак из-за их легкодоступности как пищи:

"Домашняя собака - как пирожное для волка", - сказали в пресс-службе министерства, уточнив при этом, что специалисты отправлены на место происшествия.

Читайте также:

На пожаре под Казанью погибли 45 тысяч кур