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Фото скриншот с видеозаписи

«Это пирожное для волка»: стая волков разорвала собаку, это попало на видео

02.03.2021, 12:51 349 5 prokazan.ru

В Пермском крае на видео попало жестокое нападение стаи волков на собак. Об этом пишет портал progorod59.ru.

О происшествии журналистам рассказал работник предприятия, на котором произошел инцидент. По его словам, в будке в момент нападения находились две собаки, одна из них выжила, она лаяла все время, пока волки нападали на второе животное. 

"Пес Алекс отслужил нам верой и правдой 10 лет. В этом году это уже второй случай нападения волков на наших собак: 8 января утащили лайку Шустрика. А три года назад волки растерзали кавказскую овчарку по кличке Кавказ", - рассказал собеседник издания.

В минприроды Пермского края пояснили, что волки иногда учат молодняк охотиться на домашних собак из-за их легкодоступности как пищи: 

"Домашняя собака - как пирожное для волка", - сказали в пресс-службе министерства, уточнив при этом, что специалисты отправлены на место происшествия. 

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комментарии

Горожанин
0
02 марта 2021
13:12
Спасибо, конечно. А то так мало негатива в Казани. А нормально что волки свободно гуляют? И после нападений никаких мер не прелприняли, т.е собак оставлябт в опасности?
Горожанин
0
02 марта 2021
13:14
Зато спасибо, что служил верой и правдой. Он то соудил. А ты, человек, что сделал для верного друга? Собак же много- не беда?
Гараж
0
02 марта 2021
13:15
Мы видим какие неделикатные отношения существуют между некоторыми животными.
Гость
1
02 марта 2021
13:28
Волки предателя загрызли
Горожанин
0
02 марта 2021
13:46
Просто интересно , пока в СМИ пишут про нападения волков на хозяйских собак . А бродящие то бывают жертвами волков или они сруливают вовремя ?

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