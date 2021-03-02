Около 45 тысяч птиц погибли во время пожара на птицефабрике "Державинская в Лаишевском районе Татарстана. Пожарные мужественно боролись с огнем почти 2,5 часа.

В ГУ МЧС уточнили, что в результате возгорания наблюдалось сильное задымление трех секций фабрики, в них в общей сложности находились 135 тысяч кур и птенцов. Спасти удалось более 90 тысяч птиц, остальные помощи не дождались и задохнулись в дыму.

Люди в пожаре не пострадали.