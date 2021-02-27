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Фото ProKazan.ru

Врачи назвали главные последствия коронавируса для детей

27.02.2021, 12:50 67 3 prokazan.ru
Они исследовали 129 маленьких пациентов

Около половины детей, переболевших коронавирусом, в течение четырех месяцев жалуются хотя бы на один из симптомов недуга. Это заявление международной команды европейских ученых, которую сейчас возглавляет Пьеро Валентини передает портал "Известия".

Коллектив изучил данные о 129 пациентах, возраст которых в среднем около 11 лет, а пол распределен почти поровну. Оказалось, что спустя четыре месяца после инфицирования 42 % исследуемых вылечились. Однако немного более 33 % продолжают жаловаться на один-два симптома, а еще четверть группы испытывает три симптома и более.

Больше всего жалуются на сон, ощущение тесноты в грудном отделе, повышенную утомляемость, болевые ощущения в суставах и мускулатуре, заложенный нос. Около 10 % детей также рассказали о повышении рассеянности.

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Медицина / Минздрав Коронавирус
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комментарии

Гараж
0
27 февраля 2021
13:11
Короновирус может повлиять на атрофию половых органов у самих детишек и их потомства.У нас есть случаи когда из-за инфекции половой орган у мужчин не выростал более 2,5 см
Обыватель
0
27 февраля 2021
13:48
Это ужасно! И кому он такой нужен?
В ответ на комментарий пользователя
Короновирус может повлиять на атрофию половых органов у самих детишек и их потомства.У нас есть случаи когда из-за инфекции половой орган у мужчин не выростал более 2,5 см
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Гoрожанин
0
27 февраля 2021
14:03
Лучше свой маленький и спереди чем чужой огромный сзади))
В ответ на комментарий пользователя
Короновирус может повлиять на атрофию половых органов у самих детишек и их потомства.У нас есть случаи когда из-за инфекции половой орган у мужчин не выростал более 2,5 см
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