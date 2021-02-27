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Фото ProKazan.ru

В Татарстане предложили ввести ответственность для родителей, чьи дети ездят без билетов в автобусах

27.02.2021, 09:57 83 1 prokazan.ru
Ситуация с этим осложнилась после закона Путина

Перевозчики Казани предложили привлекать к ответственности родителей тех детей, которые ездят в общественном транспорте без билета. Об этом рассказал на собрании ОНФ председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков.

Он отметил, что сегодня большинство детей пользуются общественным транспортом, однако после закона Президента о запрете высадки несовершеннолетних без билета может сложиться мнение, будто оплачивать проезд вовсе не требуется. Темляков предположил, что выходом из этого могут стать новые нормативные акты, которые будут разрабатываться отдельно каждым регионом. В Татарстане можно, по мнению чиновника, переложить наказание за неоплату проезда на родителей. 

"Сейчас ответственность за детей фактически возлагают на кондуктора. Но если родитель не дал денег на проезд, не позаботился о его безопасности, отправил одного в общественном транспорте, значит прежде всего родителей надо привлекать к ответственности", - сказал он. 

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комментарии

Горожанин
4
27 февраля 2021
10:27
Вчера видел - заходит в автобус стая матрящихся малолетних [***], и требует в грубой форме что бы их везли бесплатно, Путин так велел. Вобщем наш сказочный опять сморозил какую то несусветную глупость.
Горожанин
0
27 февраля 2021
11:11
У таких детей и родители соответствующие , так что не поможет.

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