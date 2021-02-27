Наверх

Новости Казани и РТ

Фото скриншот с видеозаписи

В Казани такси перевернулось после сильного удара «лоб в лоб»

27.02.2021, 11:12 94 2 prokazan.ru
О пострадавших информации не поступало

Такси "Ситимобил" перевернулось после ДТП у ТЦ "Южный". Видео с места аварии появились в соцсетях.

По кадрам видно, что такси легло на крышу после столкновения. Видимо, авария произошла "лоб в лоб". О пострадавших информации на данный момент не поступало.

Судя по комментариям под постом, внутри в момент ДТП находилась пассажирка.

"Ищем девушку, пассажирку такси-перевертыша", - написали в соцсетях. 

Кроме того, многие отметили, что последнее время аварии с участием такси участились.

"Раньше таксисты хорошими водителями были, а теперь в такси такое ощущение, что одни водятлы ездят, или просто слишком много их развилось", - оставляют пользователи подписи под видео.

Другие новости: 

- В Казани новый жилец устроил бунт, спилив болгаркой все замки и тросы на придомовой парковке

- Врачи рассказали, возможна ли на сегодня третья волна COVID-19

Дороги Казань
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

«Проезда нет, тупик»: в селе Татарстана скорая с ребенком не могла проехать из-за узких дорог
В Татарстане предложили ввести ответственность для родителей, чьи дети ездят без билетов в автобусах
В Казани новый жилец устроил бунт, спилив болгаркой все замки и тросы на придомовой парковке
В Татарстане восстановили движение на трассах после сильной метели
Синоптики Татарстана предупредили о метелях в ближайшие дни
На Специальную Олимпиаду в Казань собираются 2 тысячи гостей, среди которых «Терминатор» и Дрогба
Китайцы нам помогут: партеры из Поднебесной помогут Казани в очистке Волги и рекультивации полей
«Остались в Казани»: певица МакSим рассказала, чем сейчас зарабатывают на жизнь ее родители
В Татарстане ограничили движение по трассам из-за метели
«Обещали много»: в Казани задержали «решальщика» по кредитным проблемам
В 73 автобусах в Казани установлены системы распознавания усталости водителя
Арнольд Шварценеггер приедет в Казань на специальную Олимпиаду
В последние дни февраля в Казани ожидается метель и сильный ветер
Еще две женщины и мужчина скончались от коронавируса в Татарстане
Прокуратура Казани требует переселить жителей дома, который признан аварийным еще в 2018 году
Неравнодушные собрали более 3 млн рублей женщине в Татарстане, у которой муж погиб в ДТП
Трамваи №5 и №5а в Казани будут ходить чаще
Количество заболевших ковидом детей растет: в оперштабе Татарстана раскрыли статистику за сутки
Родителям Татарстана разрешили посещать утренники в детских садах, соблюдая некоторые правила
«Куда администрация смотрит?»: пожарная машина не могла проехать в Казани из-за неочищеного двора
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
27 февраля 2021
11:15
Таксёры или джигиты , или неудачники , вот и результат.
Горожанин
0
27 февраля 2021
12:32
А что , аналитиков и исследователей нет найти почему стало много аварий с краснобусами и машинами такси ? Раньше как то давали анализ и принимались меры на любые участившиеся случаи . Вот на производстве случится ЧП и уже все , тут как тут и дела заводят и выводы делают . А перевозка людей это же ещё ответственней.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ