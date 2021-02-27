Такси "Ситимобил" перевернулось после ДТП у ТЦ "Южный". Видео с места аварии появились в соцсетях.

По кадрам видно, что такси легло на крышу после столкновения. Видимо, авария произошла "лоб в лоб". О пострадавших информации на данный момент не поступало.

Судя по комментариям под постом, внутри в момент ДТП находилась пассажирка.

"Ищем девушку, пассажирку такси-перевертыша", - написали в соцсетях.

Кроме того, многие отметили, что последнее время аварии с участием такси участились.

"Раньше таксисты хорошими водителями были, а теперь в такси такое ощущение, что одни водятлы ездят, или просто слишком много их развилось", - оставляют пользователи подписи под видео.

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