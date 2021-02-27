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Фото скриншот с видеозаписи

«Проезда нет, тупик»: в селе Татарстана скорая с ребенком не могла проехать из-за узких дорог

27.02.2021, 11:42 97 1 prokazan.ru
Жалоба поступила из села Макаровка в Татарстане

Жители села Макаровка Высокогорского района Татарстана пожаловались на качество дорог. Они сообщили, что из-за того, что дороги очень узкие, техника здесь постоянно застревает, образуются пробки и даже скорая на днях не смогла выехать. Информация об этом появилась в соцестях. Видео выложили сами жители.

В сети появлялась серия видеозаписей, на которых житель рассказал, как два дня подряд снегоуборочная машина пыталась добраться до поселка. Она сломалась и перегородила проезд. Величина дороги при этом полностью перекрыла доступ к поселению, из-за чего ни жители, ни скорая не могут добраться до села.

"Дорожники решают, как вытащить "КАМАЗ", там стоит скорая. Благо, мальчика увезли на второй скорой", - сообщил автор в видео о сложившейся ситуации.

"Ни скорая ни пожарные в случае чего, не смогут до нас доехать!" - поддержал в комментариях еще один поселенец.

"Мы жители посёлка уже сколько времени боремся, никто нас не слышит! Даже сегодня, когда скорая с ребёнком стояли, никакие службы не реагировали, бросали трубки, записывали данные и всё!"- просят они о помощи.

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комментарии

Гараж
0
27 февраля 2021
12:06
Ведь в стране такая аваийность из-за метелей . Иногда летом гибнет до 110человек в день. А в среднем гибнет 40 человек в день. Среди погибших 3-4 ребенка . В среднем за день погибают и умирают по стране, а я делаю это по анализу сводок 2020 года, около 5500 человек в день. А в 2020 году скончалось более 2000000 человек в стране. Что на 316 тысяч больше чем в 2019 году или на 18 процентов.

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