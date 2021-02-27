Врачи оценили вероятность наступления в России новой волны коронавирусной инфекции. Такую информацию передает РБК после разговора с главным врачом медицинского центра "Лидер-Медицина" Евгением Тимаковым.

Он рассказал, что весной может наступить новый подъем заболеваемости коронавирусом, однако называть это третьей волной не совсем корректно.

"Я считаю, что очередной подъем заболеваемости будет в середине весны, - отметил врач. - В любом случае до нас дойдет «британский» штамм коронавируса. У нашего населения еще нет полноценной иммунной прослойки, еще не так много людей вакцинировались. Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается".

Тимаков также подчеркнул, что говорить о волнах можно лишь в случае полного возникновения и исчезновении инфекции. Сейчас же речь идет более о спадах и всплесках заболеваемости.

"Я не сторонник термина «волна». Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание. Я мог бы осторожно предвидеть, что будет некий всплеск следующей осенью", - высказался инфекционист.

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