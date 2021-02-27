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Фото скриншот с видеозаписи

В Казани новый жилец устроил бунт, спилив болгаркой все замки и тросы на придомовой парковке

27.02.2021, 09:27 499 1 prokazan.ru
Это случилось на Проспекте Победы

В Казани среди жителей дома №224 на Проспекте Победы разгорелся скандал. Информация об этом появилась в социальных сетях. 

Согласно опубликованному видео, причиной конфликта стали парковочные места перед домом.

Новый житель дома спилил болгаркой замки и тросы, огораживающие стоянку. Конечно, другие обитатели остались этим недовольны. Как известно, жильцы дома в свое время собрали деньги и выровняли местный овражек под парковочные места, после чего огородились от посторонних. Однако участок они не оформляли, землю не межевали и не выкупали, и мужчина решил, что это захват. 

Чем закончится конфликт, пока неясно. 

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комментарии

Горожанин
0
27 февраля 2021
10:24
Один с болгаркой , другой с шуруповёртом , тритий с лобзиком .

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