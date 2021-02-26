За сутки в Татарстане зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 18 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших пятеро детей до 18 лет, четыре человека до 30 лет, 18 человек до 50 лет, 10 человек до 60лет, 12 человек до 70 лет, два человека до 80 лет, один человек старше 80 лет.

В Казани выявили 35 случаев заражения вирусом. Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 17 871 случай ковида, выздоровело 14 414 человек, 78 за минувшие сутки.

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