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Фото: ProKazan

Количество заболевших ковидом детей растет: в оперштабе Татарстана раскрыли статистику за сутки

26.02.2021, 13:25 219 0 prokazan.ru

За сутки в Татарстане зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 18 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших пятеро детей до 18 лет, четыре человека до 30 лет, 18 человек до 50 лет, 10 человек до 60лет, 12 человек до 70 лет, два человека до 80 лет, один человек старше 80 лет.

В Казани выявили 35 случаев заражения вирусом. Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 17 871 случай ковида, выздоровело 14 414 человек, 78 за минувшие сутки.

К другим новостям: 

- Роспотребнадзор Татарстана разрешил родителям посещать утренники в детских садах. Правда при некоторых условиях. Пройти смогут не все. 

- Штаб Навального в Казани выпустил новое расследование. На этот раз активисты разбирались, за чей счет обслуживаются две дорогостоящие иномарки Ильсура Метшина и почему на них один и тот же номер. 

 

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