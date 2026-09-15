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На Международном фестивале молодежи запустили сеть 5G на российском оборудовании

Служба новостей Автор статьи
Сеть развернута на время проведения Международн...

Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

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Сеть развернута на время проведения Международного фестиваля молодежи в «Екатеринбург-ЭКСПО»: абоненты МегаФона с совместимыми смартфонами в зоне действия базовых станций YADRO могут подключиться к 5G без предварительной регистрации или специальной настройки устройств.

Основой сети стали базовые станции YADRO, созданные на платформе 5G-Ready. В дни проведения фестиваля сеть пятого поколения работает в диапазоне n79. На стенде ИКС Холдинга посетители мероприятия также смогут познакомиться с различными пользовательскими сценариями применения 5G и на практике оценить возможности технологии.

«Демонстрацией работы новой технологии на Международном фестивале молодёжи мы подтверждаем, что отечественные технологии уже приходят и в 5G. Сеть пятого поколения на площадке мероприятия поможет иностранным гостям налаживать коммуникацию, организаторам и волонтерам оперативно решать вопросы навигации и координировать действия, а участникам — делиться моментами праздника мгновенно», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

«Запуск 5G в России переводит развитие мобильных сетей на новый технологический этап, и принципиально важно, что наше оборудование подходит к нему уже готовым. Мы изначально создавали телеком-платформу YADRO с учетом дальнейшего развития стандартов связи. И сегодня мы показываем работу российской базовой станции с обычными пользовательскими смартфонами в открытой среде. Это важный шаг на пути от разработки и испытаний к практическому применению передовых технологий», — отметил директор по развитию бизнеса YADRO Денис Каржавин.

Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября и соберет около 10 тысяч участников из 191 страны. Гостей мероприятия ждут выставочные пространства, открытые сессии, музыкальные концерты, ток-шоу и другие события.

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